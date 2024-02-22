Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню систем связи и оборудования на $75 млн

Тайбэйское экономическое и культурное представительство запросило, в частности, системы междоменной передачи данных, GPS-приемники, оборудование для связи, технические услуги, сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню систем связи и сопутствующего оборудования на сумму $75 млн. Об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Как следует из документа, Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова) запросило системы междоменной передачи данных, GPS-приемники, оборудование для связи, технические услуги, а также элементы логистической поддержки и программного обеспечения на сумму $75 млн. Отмечается, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США, а также будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и направляет острову вооружения. Власти КНР ранее неоднократно требовали от США прекратить подобные поставки.