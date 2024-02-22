Байден утверждает, что лидеры девяти стран желают победы на выборах ему, а не Трампу

Президент США не уточнил, о главах каких стран идет речь

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что по меньшей мере девять иностранных лидеров желают победы на выборах главы государства ему, а не республиканцу Дональду Трампу. Соответствующее заявление Байден сделал на предвыборном мероприятии в штате Калифорния.

"Когда я выхожу со встреч, глава государства находит повод подойти поближе и сказать: "Вы должны победить". И это не потому, что я такой особенный", - сказал Байден, слова которого приводят журналисты пресс-пула Белого дома. "Вы должны победить, потому что в случае победы другого парня на кону может оказаться моя демократия", - привел Байден слова, якобы сказанные ему одним из иностранных лидеров.

"Такое у меня происходило с девятью главами государств", - утверждал американский лидер, не пояснив, о лидерах каких именно стран идет речь.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля прошлого года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии.