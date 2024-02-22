Турция намерена сотрудничать с Таджикистаном в производстве, логистике и добыче ископаемых

Посол Турции в Душанбе Умут Аджар отметил, что также планируется улучшить транспортное сообщение между странами

ДУШАНБЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Турция планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном в сферах производства, добычи полезных ископаемых, логистики, а также построить в Душанбе и других городах республики ряд социальных объектов. Об этом сообщил посол Турции в Душанбе Умут Аджар.

"Я думаю, что наши торгово-экономические отношения должны сделать упор не на продажу товаров или сферу услуг, а ориентироваться на производство, хранение и логистику. Мы можем внести свой вклад в производство и экономику Таджикистана производственными мощностями, которые будут созданы совместно турецкими и таджикскими предпринимателями", - сказал он в эфире радиостанции "Азия плюс".

По словам дипломата, "сотрудничество в сфере горно-добывающей промышленности должно быть улучшено", так как в Таджикистане есть большое количество ресурсов.

Также он отметил, что в Турции планируют улучшить транспортное сообщение между странами. "Думаю, что нам необходимо улучшить транспортное сообщение между двумя странами. Для этого мы хотим, чтобы компания "Турецкие авиалинии" летала каждый день, а не только три дня в неделю в Таджикистан. Мы считаем, что было бы полезно организовать рейсы не только в Душанбе, но и в Худжанд. Надеемся, что в ближайшее время это мы сможем осуществить", - сказал Аджар.

Посол также сообщил, что Турецкое агентство по координации и сотрудничеству реализовало порядка 500 проектов в Таджикистане на сумму около $30 млн. "В этом году у них имеются около 20 проектов для реализации, среди них создание учебной лаборатории для медсестер и акушерок, создание спортивного комплекса для молодежи совместно с хукуматом (администрацией - прим. ТАСС) города Душанбе, создание учебного центра в Хатлонской области в рамках программы подготовки программистов, создание центра профессионального обучения в области солнечной энергетики", - отметил дипломат.

В январе визит в Душанбе совершил глава МИД Турции Хакан Фидан, в ходе его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном была подтверждена готовность расширить экономическое сотрудничество, страны планируют довести товарооборот до $1 млрд, в 2023 году, по данным статистического агентства Таджикистана, он составил более $363 млн. Также Фидан сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Душанбе в 2024 году.