В Белоруссии заявили, что "не будут церемониться" в случае нарушения воздушных границ

Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что "если потеряны тормоза" со стороны НАТО, "мы будем сбивать"

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО Белоруссии в случае нарушения границы будут сбивать иностранные воздушные суда. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя увеличившееся количество военной авиации НАТО у границ страны.

"Если потеряны тормоза с их стороны - конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Хренин напомнил о том, что только с августа 2023 года произошло шесть нарушений воздушного пространства страны.

"Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно, поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствующие степени готовности зенитные ракетные войска", - подчеркнул министр.