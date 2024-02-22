Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Информация о произошедшем в 10:20 мск инциденте поступила от "третьей стороны"

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена [в Аденском заливе]. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.

Информация о произошедшем в 10:20 мск инциденте, который UKMTO классифицирует как нападение, поступила не от капитана судна, как это происходит обычно, а от "третьей стороны". Дополнительная информация пока не приводится.