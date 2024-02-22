Спикер парламента Турции назвал конфликт РФ и Украины столкновением России и Запада

Нуман Куртулмуш надеется, что этот конфликт "в самом скором времени будет разрешен на справедливой и постоянной основе ради человечества"

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Спикер турецкого парламента (меджлиса) Нуман Куртулмуш охарактеризовал конфликт между Россией и Украиной как столкновение РФ и Запада.

"Как мы видим, это не только лишь война между Россией и Украиной. Это в то же время столкновение России с коллективным Западом. Учитывая эти особенности, если не найти решения кризиса между Россией и Украиной, очевидно, что он зажжет фитиль глобального столкновения", - сказал Куртулмуш во время выступления на заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Азербайджане. Выступление транслировало парламентское телевидение Турции.

Он отметил, что "с самого начала Турция в условиях кризиса РФ и Украины как защищала территориальную целостность Украины, так и делала все, что в ее зоне ответственности, чтобы выработать справедливое и постоянное мирное решение, которое было бы приемлемо для обеих сторон". "И мы продолжаем реализовывать эти свои обязательства. Были заключены договоренности об обмене пленными. Турция сыграла жизненно важную роль в реализации черноморской зерновой инициативы, которая предотвратила резкий рост мировых цен на продовольствие", - сказал Куртулмуш.

Он выразил надежду на то, что конфликт между РФ и Украиной "в самом скором времени будет разрешен на справедливой и постоянной основе ради человечества".