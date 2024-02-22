El País: спецслужбы Испании считают, что Россия якобы причастна к смерти Кузьминова

Как отметила источники газеты, преступление могли совершить наемные убийцы, прибывшие из-за пределов королевства и к настоящему моменту покинувшие его

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Испанские спецслужбы считают, что Москва якобы может быть причастна к убийству в провинции Аликанте летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, однако найти доказательства этому очень сложно. С таким утверждением выступила газета El País со ссылкой на источники в разведке королевства.

По ее версии, "испанские спецслужбы не сомневаются", что за убийством стоит Москва, но не могут определить, какая из российских служб к этому причастна. Источники издания также считают, что само преступление могли совершить наемные убийцы, прибывшие из-за пределов королевства и к настоящему моменту покинувшие его. Как пишет газета со ссылкой на экспертов, вероятнее всего, посольство РФ в Мадриде не причастно к операции.

El País отмечает, что преступление требовало предварительной подготовки по наблюдению за пилотом. Поведение самого Кузьминова также не отличалось благоразумием. По версии источников издания, ключевым моментом мог стать его звонок бывшей девушке, которая находится в России.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.