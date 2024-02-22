Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение и технику

По словам Алексея Данилова, "Украина лучше понимает, как использовать эти вещи"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику.

"Пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующего конфликта Европе уже будут не нужны. Им надо немедленно это все передавать нам, как это сделала Дания. Дания взяла и передала всю артиллерию, потому что она поняла, что войны будут совсем другие, что это все станет металлоломом, который будет абсолютно не нужен", - сказа Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на платформе YouTube.

По словам Данилова, "Украина лучше понимает, как использовать эти вещи".

Киев с самого начала конфликта призывает западные страны предоставить то или иное вооружение. В последние несколько месяцев, Украина, в частности, просит своих союзников передать ей самолеты F-16. Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и планируют передать Украине определенное количество истребителей F-16.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что поставляемые НАТО Украине самолеты будут законной целью для военных РФ, откуда бы они ни вылетали.