Минобороны Испании заявило о "реальном риске" нападения России на страну НАТО

По мнению главы ведомства Маргариты Роблес, это может произойти "в краткосрочной или среднесрочной перспективе"

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес утверждает, что существует "реальный риск" того, что Россия решит напасть на одну из стран НАТО "в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

"Что нам всем ясно в [Европе], так это то, что мы собираемся продолжать работать сообща, чтобы помочь Украине", - приводит слова главы ведомства агентство EFE. Как считает министр, ситуация "действительно очень тревожная", к чему добавляется возможность возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, что Европа рассматривает как "большую проблему".

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в ночь на 9 февраля, что руководство НАТО старается запугать население ее стран мнимой российской угрозой, но аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди прекрасно понимают, что это фейк.