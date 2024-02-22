Глава МИД Италии анонсировал подготовку соглашения с Украиной о безопасности

Антонио Таяни отметил, что документ не предполагает юридические и финансовые обязательства, а также автоматическую политическую и военную поддержку

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Италия подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности. Как сообщил итальянский министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, документ, подобный подписанным ранее Францией, Германией и Великобританией, находится на стадии подготовки, он не предполагает юридические и финансовые обязательства, а также автоматическую политическую и военную поддержку.

"В тексте не предусмотрены никакие обязательства в плане международного права и финансовых обязательств. Не предусмотрены автоматические автоматические гарантии политической и военной поддержки. Как и у наших партнеров, данное соглашение не требует ратификации в парламенте", - сказал Таяни, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне обеих палат парламента. Он уточнил, что это соглашение носит "политический и символический смысл, подтверждает приверженность защиты международного права".