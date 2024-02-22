Экс-глава ЦРУ признал, что Россия завладела инициативой в конфликте на Украине

Роберт Гейтс отметил, что сложившаяся на фронте ситуация уже не является тупиковой, так как "русские набрали обороты"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс считает, что в настоящее Россия владеет инициативой в украинском конфликте. Своим мнением он поделился в интервью корреспонденту газеты The Washington Post.

По его словам, сложившаяся на фронте ситуация уже не является тупиковой, так как "русские набрали обороты". "Постоянно читаю о том, что русские переходят в наступление на том или ином участке фронта длиной в 600 миль (около 960 км - прим. ТАСС)", - отметил Гейтс. Захват Авдеевки, по мнению экс-главы ЦРУ, позволит Вооруженным силам РФ продвинуться дальше на восток.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. 20 февраля Шойгу заявил, что отступающие из Авдеевки украинские войска оставили много раненых и бросили большое количество оружия.