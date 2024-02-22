МИД Гвинеи вызвал посла РФ в связи с публикацией рекомендации российским гражданам

По словам генерального секретаря министерства Кабеле Сумы, разъяснения российского посла были приняты гвинейской стороной

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Гвинее был вызван в МИД африканской страны в связи с публикацией российским диппредставительством 19 февраля обращенной к гражданам РФ рекомендации соблюдать особую бдительность в связи с указом президента на переходный период Мамади Думбуя о роспуске правительства. Об этом сообщил новостной портал Guinee 360.

Посол РФ отметил, что рекомендация была обращена к гражданам России, находившимся на территории Гвинеи, и опубликована только на русском языке, однако затем в интернете появились ее ложные переводы, отмечает электронное издание. По словам генерального секретаря МИД Кабеле Сумы, разъяснения российского посла были приняты гвинейской стороной.

19 февраля Думбуя своим указом распустил правительство во главе с премьером Бернаром Гуму. Причины роспуска правительства не раскрываются. Ожидается, что новые состав правительства будет назначен в ближайшее время.