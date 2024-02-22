Немецкий генерал заявил, что инициатива в конфликте на Украине находится на стороне России

Кристиан Фройдинг отметил, что в плане тактики значительных изменений на линии фронта протяженностью более 1 тыс. км не произошло, хотя на отдельных участках ведутся более активные боевые действия

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины находятся в напряженной ситуации, инициатива в зоне проведения специальной военной операции находится на стороне России. Такое мнение выразил в интервью агентству DPA руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

По его оценке, кроме взятой российскими силами Авдеевки, в плане тактики значительных изменений на линии фронта протяженностью более 1 тыс. км не произошло, хотя на отдельных участках ведутся более активные боевые действия. "Инициатива вдоль этой линии фронта в значительной степени принадлежит России", - отметил Фройдинг. Несмотря на это, генерал считает, что Украина якобы "сможет победить", на этом, по его словам, сосредоточены усилия Германии и ее союзников.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.