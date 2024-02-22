Западная авиаразведка ежедневно совершает у границ Белоруссии от пяти до девяти вылетов

По словам главы Минобороны республики Виктора Хренина, активизация разведки является одним из индикаторов того, что на Западе против Белоруссии "что-то хотят спланировать"

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии ежедневно фиксируют вдоль границ страны от пяти до девяти вылетов разведывательной авиации стран Запада. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Мы видим, как активно постоянно ведется разведка против Республики Беларусь во всех ее видах: и радио-, и радиотехническая. Самолеты как пилотируемой, так и беспилотной авиации - ежесуточно от пяти до иногда девяти самолетовылетов мы фиксируем - проходят вдоль нашей государственной границы с возможностью ведения разведки практически на всю глубину нашей страны, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Космическая разведка - мы тоже видим, как они активно проявляют интерес к нашим военным городкам, базам".

По словам министра, активизация разведки является одним из индикаторов того, что на Западе против Белоруссии "что-то хотят спланировать". "Интенсивность мероприятий боевой подготовки в разы возросшая. Мы их тоже видим. Полеты стратегической бомбардировочной авиации Соединенных Штатов [Америки], причем с их континентальной части, которые отрабатывают реальные пуски крылатых ракет по нашим объектам", - перечислил он элементы деятельности вооруженных сил западных стран у белорусских границ, упомянув также об активном совершенствовании объектов военной и логистической инфраструктуры.

"Видим [средствами разведки] те морские группировки, которые находятся в Средиземном и Балтийском морях с [крылатыми] ракетами "Томагавк" с их возможностью дальности пуска, она тоже накрывает всю территорию Республики Беларусь. Не говоря уже про систему противоракетной обороны, которая размещается в польском Редзикове и румынском Девеселе. <...> Вроде как звучит "противоракетная оборона", но мы знаем, что незначительные технические изменения - и с этих установок могут полететь в нашу сторону ракеты "Томагавк" дальностью более 1 600 км. Это также накрывает всю территорию Республики Беларусь", - рассказал Хренин.

Под видом учений

Минск также фиксирует активное перемещение военных сил и средств в сопредельных странах в рамках проводимых и планируемых странами НАТО и их союзниками учений. "Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки. Это самая главная для нас задача - видеть, создаются ли эти группировки или нет, - указал Хренин. - Если это действительно начнет превращаться в создание более мощных группировок или еще чего-то, будет ответная реакция конечно с нашей стороны".

"На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с Соединенными Штатами для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены. На сегодняшний день, если говорить языком цифр, уже в Европе сосредоточено более 60 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов [Америки]", - напомнил Хренин, добавив, что в соседних с Белоруссией странах, в том числе Польше и Прибалтике, размещены 18 батальонных тактических групп из состава вооруженных сил стран - членов НАТО общей численностью более 32 тыс. военнослужащих.