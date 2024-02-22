Посол США заявил, что Вашингтон не видит военных угроз для Кишинева

Кент Логсдон отметил, что Соединенные Штаты в последние два года резко увеличили поддержку армии Молдавии

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что, хотя нет никаких признаков военной угрозы для Молдавии, Вашингтон увеличил финансовую поддержку ее армии.

"США внимательно следят за ситуацией в Республике Молдова в контексте ситуации на Украине, в настоящее время нет военной угрозы для вашей страны", - сказал дипломат в интервью молдавскому отделению "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций). Вместе с тем он отметил, что США в последние два года резко увеличили поддержку молдавской армии. "Если за 32 года независимости республике было выделено $123 млн, то $80 млн из них - в течение последних двух лет", - пояснил посол.

Власти Молдавии, в конституции которой прописан статус нейтралитета, в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП. Президент страны Майя Санду считает необходимым усилить пропаганду вступления республики в НАТО, против чего, согласно опросам, выступает большинство населения. Она заявила, что страны Запада увеличили военную помощь Молдавии: летом прошлого года США передали ей партию вооружений (снайперские винтовки, автоматы и беспилотники). В 2023-м на территории республики было проведено семь учений с участием военных НАТО, ряд из них - вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы. Решение властей Молдавии увеличить военные расходы в ситуации, когда она переживает жесточайший экономический кризис, резко критикует оппозиция. Озабоченность по поводу возросшей активности молдавской армии ранее высказывало руководство непризнанного Приднестровья.