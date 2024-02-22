В Белоруссии заявили, что следят за возможным размещением в Польше ядерного оружия США

Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что в Минске будут "смотреть, в каких целях и что за оружие они размещают"

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии считают, что Польша вправе разместить у себя американское ядерное оружие, и будут следить за решениями Варшавы по этому вопросу. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Это их право - пожалуйста, пусть размещают", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя информацию о якобы поддержке населением Польши планов по размещению в стране американского ядерного оружия.

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что в Минске будут "смотреть, в каких целях и что за оружие они размещают". "На сегодняшний день американцы и так уже порядка 150 своих ядерных бомб разместили в пяти странах Европы, в том числе и в Турции. Они активно занимаются их модернизацией", - отметил министр.

Касаясь спекуляций в Европе относительно размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО), Хренин подчеркнул, что со стороны Минска это была вынужденная мера. "Именно видя вот эту обстановку, видя то лицемерие и ложь, которые идут годами со стороны так называемого коллективного Запада, Соединенных Штатов [Америки], мы четко понимаем, что втягиваться нам в гонку вооружений [нельзя] - мы разрушим экономику страны", - прокомментировал он решение белорусского руководства разместить в республике ТЯО, которое оказалось единственным адекватным ответом на действия и риторику Запада.

"Поэтому это вынужденная мера и не угроза, как они пытаются это там [на Западе] приукрасить. <...> Очень все четко у нас определено, и главнокомандующий Вооруженными силами [Белоруссии президент республики Александр Лукашенко] сказал: [ТЯО может быть применено] только в одном случае, в случае военной агрессии против Республики Беларусь. Все. Вот они должны это знать, и они это знают", - заявил Хренин.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня прошлого года Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца 2023 года. Лукашенко 23 июня 2023 года заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.