Генсек ШОС: организация становится опорой для новой модели многостороннего развития

Чжан Мин отметил, что с самого начала своего существования ШОС продолжала "решительно отстаивать миропорядок, основанный на международном праве при центральной роли ООН"

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится опорой для формирования новой модели многостороннего сотрудничества, которая позволяет продуктивно взаимодействовать государствам с разными социальными системами. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"ШОС cтановится опорой создания новой модели многостороннего взаимодействия, основанной на солидарности и сотрудничестве между странами с различными социальными системами и путями развития, открытости и взаимовыгодных контактах, а также инклюзивности и взаимопонимании", - подчеркнул он на приеме, организованном в честь 20-летия секретариата организации.

Генсек отметил, что с самого начала своего существования ШОС продолжала "решительно отстаивать миропорядок, основанный на международном праве при центральной роли ООН", активно участвовала в глобальном управлении, содействовала построению "международных отношений нового типа, базирующихся на принципах взаимного уважения, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества", а также "формированию сообщества единой судьбы человечества".

Чжан Мин уточнил, что "шанхайский дух", который "олицетворяет взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к общему развитию", продолжает укрепляться. Он напомнил, что Секретариат ШОС активно участвует в международных мероприятиях, включая ежегодные сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ее специализированных учреждений и вспомогательных органов, в различных форумах по линии других региональных организаций, направляет миссии наблюдателей на выборы и референдумы.

Роль Секретариата ШОС

"Через сайт ШОС ведется активная информационная работа, - добавил генсек. - Секретариат развивает международные контакты, осуществляет публичную дипломатию, тем самым повышая узнаваемость и влияние ШОС на международной арене".

Он выразил уверенность, что у организации "прекрасное будущее". "Секретариат, отталкиваясь от своих изначальных целей, будет двигаться вперед, совершенствовать свои внутренние механизмы, активно выполнять свою работу на благо ШОС", - пообещал Чжан Мин.

Генсек отметил, что секретариат организации призван обеспечивать ее эффективное функционирование, координировать сотрудничество между государствами-членами, укреплять внешние контакты объединения. "На сегодня в рамках ШОС функционируют более 50 институтов взаимодействия различного уровня, среди них и Совет глав государств, и Совет национальных координаторов, - сказал он. - Секретариат не только обеспечивает организационную, техническую и информационную поддержку этих мероприятий, но и содействует эффективному выполнению соответствующих решений и предложений лидеров наших стран в рамках вышеуказанных механизмов".

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023-м - Иран. Вскоре ожидается завершение процесса вступления в организацию Белоруссии.

Секретариат ШОС открылся в Пекине 15 января 2004 года.