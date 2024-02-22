Глава МИД Швеции заявил об отсутствии угрозы военного конфликта в Арктическом регионе

Тобиас Билльстрём отметил, что одной из причин для вступления королевства в НАТО стали опасения перед Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Швеция не видит угрозы военного конфликта в Арктическом регионе. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём на международной политологической конференции "Раисина диалог".

Глава МИД Швеции заявил, что одной из причин для вступления его страны в НАТО стали опасения перед Россией. Он отметил, что Финляндия также вступила в альянс для обеспечения своей безопасности. "Прямо сейчас я не вижу риска военных действий в Арктическом регионе", - в то же время отметил Билльстрём.

21 февраля сообщалось, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что не считает, что Россия может начать вооруженный конфликт с какой-либо из стран НАТО.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с заявлениями некоторых западных политиков, в частности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, о вероятном нападении российских вооруженных сил на Североатлантический альянс. По его мнению, РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО и не собирается на них нападать. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, также заявил, что НАТО, как и прежде, не видит никакой непосредственной военной угрозы входящим в нее странам. По его словам, "мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее".