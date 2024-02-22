В Софии в честь Дня защитника Отечества возложили венки и цветы к могиле советских воинов

В церемонии, в частности, приняли участие посол России в стране Элеонора Митрофанова, дипломаты и военные атташе Белоруссии, Сербии, Казахстана, КНДР и Казахстана

СОФИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в софийском квартале Лозенец, где похоронены 154 солдата и офицера Красной армии, состоялась в болгарской столице в канун Дня защитника Отечества.

Венки и цветы к мемориалу возложила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, дипломаты и работающие здесь сотрудники других российских учреждений, дипломаты и военные атташе Белоруссии, Сербии, Казахстана, КНДР и Казахстана, представители болгарских общественных организаций: фонда "Устойчивое развитие Болгарии", форума "Болгария - Россия", Содружества русофилов Болгарии, Союза болгарских журналистов, Совета ветеранов Великой Отечественной войны и других, болгарские политики и общественные деятели.

"Мы пришли сюда для того, чтобы в очередной раз вспомнить о тех героях, о солдатах и офицерах, которые сложили головы за освобождение от фашизма. Мы отдаем дань всем полководцам и солдатам, которые на протяжении всей истории России защищали свою Родину и защищали другие народы от нашествия врагов. Мы вспоминаем и тех ребят и офицеров, которые сейчас сражаются на полях Украины в рамках специальной военной операции, желаем им успеха и победы. А мы их будем поддерживать. Поздравляю всех нас с праздником", - сказала посол России, поблагодарив собравшихся за участие в торжественной церемонии.

Болгарские граждане выражали признательность и поддержку России в сложных условиях глобального противостояния и желали победы.