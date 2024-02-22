Правящие партии Венгрии выдвинули председателя КС на пост президента страны

Ожидается, что на своем первом заседании после зимних каникул депутаты изберут нового главу государства

БУДАПЕШТ, 22 февраля. /ТАСС/. Правящие партии Венгрии выдвинули председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока кандидатом на пост президента страны вместо уходящей в отставку Каталин Новак. Об этом объявил лидер парламентской фракции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.

"Правящие партии предлагают избрать председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом республики. Мы считаем, что его кандидатура является наиболее подходящей для этой должности", - заявил Кочиш, выступая на пресс-конференции после совещания фракций ФИДЕС и ее младших партнеров - христианских демократов - в преддверии весенней сессии венгерского парламента, открывающейся 26 февраля. Ожидается, что на своем первом заседании после зимних каникул депутаты изберут нового главу государства. Новак подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.