В ЕК заявили об отсутствии даты начала переговоров о приеме Украины в ЕС

Подготовка к этому процессу "может потребовать еще недели или месяцы", отметил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. ЕС больше не рассматривает март как срок начала переговоров о приеме Украины в ЕС, подготовка к этому процессу "может потребовать еще недели или месяцы". Это подтвердил на брифинге глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Германии, что переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся, вероятно, не в марте, как фон дер Ляйен обещала на саммите ЕС в декабре 2023 года, а в июне.

"Мы работаем над положением о переговорах и представим его, как только оно будет готово, будет ли это в ближайшие недели или месяцы. Никакой определенной даты для этого не существует. Вопрос об ускорении этого процесса не стоит, мы представим это положение, как только оно будет готово", - сказал Мамер.

Как пишет европейское издание газеты Politico, фон дер Ляйен, вероятно, намеренно затягивает процесс начала переговоров, что может быть связано с недовольством некоторых стран ЕС тем, что дискуссии о вступлении Украины в сообщество будут проходить прямо накануне выборов в Европарламент, назначенных на 6-9 июня. Это может подорвать позиции ключевых европейских партий. Кроме того, свою роль сыграли и протесты фермеров сразу в нескольких странах объединения на фоне избыточного импорта украинского зерна.

По информации газеты, ожидалось, что ЕК направит программу на утверждение странам ЕС "в течение нескольких недель", затем ее обсудят и примут решение о начале переговоров. Западные и украинские политики опасаются, что в случае, если она будет готова только после выборов в Европарламент, Венгрия, которая в июле сменит Бельгию в качестве председателя Совета ЕС, может замедлить дальнейший процесс длительными дискуссиями.

17 января председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Днем ранее в офисе украинского президента сообщили, что Владимир Зеленский и фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС в качестве одного из шагов на пути к открытию переговоров о вступлении Киева в союз. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.