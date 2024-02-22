Бжания заявил, что выборы в РФ определят перспективы развития Абхазии на шесть лет

Президент Абхазии отметил, что после признания независимости республики Россией в 2008 году уровень безопасности в регионе существенно возрос

СУХУМ, 22 февраля. /ТАСС/. Предстоящие выборы президента России определят перспективы развития Абхазии и взаимодействие с российским государством на ближайшие шесть лет. Об этом сказал президент Абхазии Аслан Бжания в ходе круглого стола "Россия и Абхазия: безопасность и развитие", организованного Центром социально-экономических исследований (ЦСЭИ).

В республике в день выборов - 17 марта - откроются 30 избирательных участков. В голосовании примут участие граждане Абхазии с двойным гражданством.

"Если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, то такого количества избирательных участков, как в Абхазии, нет нигде. Мы подойдем к этому дню как к большому празднику, который на ближайшие 6 лет определит перспективы и нашего развития, и наше взаимодействие с Российской Федерацией", - сказал президент.

Бжания отметил, что после признания независимости Абхазии Россией в 2008 году уровень безопасности республики "существенно возрос", но "мир не может быть обеспечен на вечные времена, обеспечение безопасности и мира требует ежедневной работы и наращивания соответствующего потенциала, потому что враг не дремлет".

По словам президента, "точка отношений Абхазии с РФ высокая, но она должна быть еще выше", потому что "в этом есть коренной интерес народа Абхазии, абхазского этноса". "Он (этнос - прим. ТАСС) может развиваться и жить только в условиях своего собственного государства, а строительство государства это не только наша воля, но еще и поддержка российского государства", - сказал он.

Директор ЦСЭИ Олег Дамениа назвал предстоящие в России выборы "судьбоносными, значение которых трудно переоценить", поскольку они проходят "в условиях обостряющегося глобального кризиса, следствием чего стала и продолжающаяся военная эскалация". "На предстоящих выборах речь уже идет о новом стратегическом курсе развития страны, формировании новой конфигурации мироустройства на основе равноправия и равноценности стран и народов, что отвечает и национальным интересам Абхазии. Стало быть, к этим выборам и мы имеем далеко не формальное отношение, это значит, нам важно понять смысл этих выборов и ответственно отнестись к ним, особенно тем, кто имеет российское гражданство", - сказал Дамениа.