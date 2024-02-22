Испанский суд приказал выдать ордер на арест сына президента Экваториальной Гвинеи

Решение принято в рамках расследования факта "исчезновения четырех оппозиционеров" африканской страны

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать национальный и международный ордера на арест одного из сыновей президента Экваториальной Гвинеи Кармело Овоно Обианга и еще двух членов его правительства. Об этом сообщила юридическая инстанция.

По ее информации, испанский суд "дал указания" выдать ордера в рамках расследования факта "исчезновения четырех оппозиционеров" африканской страны. "Суд напоминает, что после длительного расследования было решено взять показания ответчиков, это не удалось, несмотря на то, что им была предоставлена возможность сделать это в режиме видеоконференции", - отметила коллегия.

Власти королевства ведут расследование возможного похищения и пыток людей, в том числе двух подданных Испании. Дело было начато после жалобы, которую подало "Движение за освобождение Третьей республики Экваториальной Гвинеи". По его версии, подозреваемые похитили в 2019 году двух человек в Южном Судане. Один из них впоследствии умер в тюрьме Экваториальной Гвинеи.

В ноябре 2022 года на состоявшихся в Экваториальной Гвинее президентских выборах Теодоро Обианг Нгема Мбасого был переизбран на шестой подряд срок. В современной истории никто в мире, за исключением монарших особ, не находился на посту главы государства дольше него.