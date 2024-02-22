В Абхазии назвали Запад и межгосударственные объединения организаторами изоляции страны

Глава МИД республики Инал Ардзинба отметил, что коллективный Запад не заинтересован в укреплении государства

СУХУМ, 22 февраля. /ТАСС/. Западные страны и межгосударственные объединения организуют изоляцию Абхазии, взаимодействие республики с этими структурами весьма нежелательно. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, выступая на круглом столе "Россия и Абхазия: безопасность и развитие", организованном Центром социально-экономических исследований (ЦСЭИ).

"Западные страны и межгосударственные объединения на сегодняшний день являются субъектами агрессивной изоляции Абхазии. Госдеп США - это субъект агрессивной изоляции Абхазии, Агентство США по международному развитию - это субъект агрессивной изоляции Абхазии, Европейский союз - это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Все эти структуры каждый день блокируют наши контакты, и поэтому взаимодействие с ними является весьма нежелательным", - сказал Ардзинба и предложил представителям общественности "обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами".

По словам главы МИД, "самые главные задачи, которые ставят эти структуры, заключаются в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии и "деоккупации" Абхазии". "Разумеется, мы не можем этого допустить. <...> У нас нет никаких оснований доверять коллективному Западу, нас там никто не признает, никто там не заинтересован в укреплении нашего государства. Коллективный Запад старается максимально дестабилизировать обстановку вокруг РФ, создавая множественные конфликты вокруг нее, и мы тоже по плану должны стать точкой конфликта, чтобы ослабить и сдержать Россию", - сказал Ардзинба.

Об отношениях с РФ и Белоруссией

Министр отметил, что безопасность и развитие - это две фундаментальные основы, на которых базируется политика РФ, внешнеполитические ориентиры России формируются исходя из необходимости обеспечения безопасности и экономического роста. "Достаточно посмотреть на такие объединения, как Союзное государство России и Белоруссии, БРИКС и другие структуры, которые в значительной мере инициированы Россией и действуют при ее поддержке", - сказал он. Ардзинба отметил, что качество и уровень взаимодействия России и Белоруссии "вышли на беспрецедентный уровень и это отвечает национальным интересам обоих государств".

"При сохранении государственного суверенитета такие межгосударственные конструкции являются весьма эффективным инструментом реализации национальных интересов, и мы как страна, которая нуждается в поддержке и источниках роста, выстраиваем взаимодействие с такими структурами, как Союзное государство", - сказал Ардзинба. По его словам, налаживается межведомственный диалог Абхазии и Белоруссии, осуществлены взаимные визиты глав государств, идет работа над торгово-экономическими отношениями, официально зарегистрирован торговый дом Абхазии в Белоруссии, идет работа над реализацией крупного инвестпроекта в Восточной Абхазии. "Это тоже фундамент для выстраивания полноформатного сотрудничества", - отметил он.

Что касается российско-абхазских двусторонних отношений, то они, по словам Ардзинбы, "находятся на высокой точке". "Мы активизируем межведомственное взаимодействие, контакты в самых разных сферах, содействие активному диалогу между руководителями ведомств. Это касается и здравоохранения, и образования, и МЧС, и других сфер, что носит не просто символический и дипломатический характер, а решает конкретные проблемы людей", - сказал глава МИД.

О предстоящих выборах

Говоря о предстоящих в марте выборах главы российского государства, которые пройдут и в Абхазии, Ардзинба сказал, что "уровень доверия к действующему президенту России настолько высок, что нет никаких сомнений в победе Владимира Путина". "Разумеется, широкое участие наших сограждан, имеющих российское гражданство, имеет важное значение. Разумеется, с количественной точки зрения, может, не так репрезентативно, как говорят социологи, но это важная символическая поддержка, и ее надо обязательно обеспечить", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что "следующий президентский срок Путина будет сконцентрирован на том, чтобы малые народы имели свое представительство и свой голос, на то, чтобы воцарилась справедливость в международных отношениях, интересы глобального большинства имели первоочередное значение".

В Абхазии 17 марта откроются 30 избирательных участков, поскольку больше половины граждан наравне с абхазским имеют и гражданство РФ.