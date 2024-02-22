Выпущенные хуситами ракеты нанесли урон британскому судну

В СЕНТКОМ сообщили, что повреждения незначительные

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Британское судно, атакованное 22 февраля мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", получило незначительные повреждения. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"Между 8:30 по времени Саны (совпадает с мск) и 9:45 хуситы запустили с юга Йемена две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Аденского залива. Ракеты попали в грузовое судно Islander, которое принадлежит Великобритании и следует под флагом Республики Палау. Судно было незначительно повреждено, один человек получил легкие травмы", - говорится на странице командования в X (ранее Twitter).

Отмечается, что после инцидента судно продолжило путь по своему маршруту.

Кроме того, 22 февраля силы США и их союзников сбили в Красном море шесть беспилотников. "Центральное командование сочло, что БПЛА, вероятно, были нацелены на военные корабли США и союзников и представляли собой непосредственную угрозу", - указано в сообщении.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ власти США вместе с союзниками приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.