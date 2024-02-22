Франция работает над изменением своего военного присутствия в Кот-д'Ивуаре

Личный посланник президента страны Эмманюэля Макрона в Африке Жан-Мари Бокель не раскрыл подробности планируемых преобразований

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Франция работает над изменением формата своего присутствия в Кот-д'Ивуаре. Об этом заявил во время посещения африканской страны личный посланник президента Франции Эмманюэля Макрона в Африке Жан-Мари Бокель.

"Модель функционирования французской базы в Кот-д'Ивуаре следует изменить", - приводит радиостанция RFI слова Бокеля после его посещения военной базы Порт-Буэ, где размещены почти 900 французских военнослужащих. Однако он не раскрыл подробности планируемых преобразований.

Во время поездки в Кот-д'Ивуар Бокель был принят президентом страны Алассаном Уаттарой. Он также провел переговоры с министром обороны и председателем Совета национальной безопасности африканской страны.

Бокель был назначен личным посланником президента Франции в Африке в начале текущего месяца. Ему была поставлена задача изменить статус, формат и миссию французских баз в Африке, отмечает радиостанция. Поездка в Кот-д'Ивуар стала его первой в новой должности. В 80-х годах Бокель занимал пост госсекретаря по торговле. Он также был государственным секретарем по вопросам сотрудничества и Франкофонии (стран, где распространен французский язык) при президенте Николя Саркози.

Осенью 2022 года Макрон объявил об окончании операции "Бархан", которая проходила с 2014 года в Западной Африке в зоне Сахеля. Одновременно он заявил о значительном реформировании французских военных баз в регионе при сохранении военного присутствия Франции. По требованию властей Мали и Нигера французские войска, находившиеся на их территории, были полностью выведены.