В Белоруссии явка за три дня досрочного голосования на выборах превысила 24%

Самой высокой была явка в Гомельской и Могилевской областях

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей за три дня досрочного голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 24,44%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Самой высокой была явка в Гомельской (30,68%) и Могилевской (26,07%) областях. Наименее активно голосуют в Гродненской области (20,30%) и Минске (21,35%). В Витебской области проголосовать досрочно пришли 23,39% избирателей, Минской - 23,56%, Брестской - 25,48%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.

Ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко оценивал явку избирателей в первые дни досрочного голосования как достаточно высокую. На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовало 35,77% избирателей, в 2016 году - 31,29%.