Хуситы атаковали коммерческое судно Islander и американский эсминец

Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило, что удары наносились беспилотниками и противокорабельными ракетами

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" атаковало коммерческое судно Islander в Аденском заливе, а также американский эсминец в Красном море. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет <...>. Американский эсминец в Красном море был атакован с помощью нескольких беспилотников", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.