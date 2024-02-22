22 февраля, 19:09
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Бразилии заявил, что многие главы МИД G20 не поддерживают операцию в Рафахе

Мауро Виэйра отметил, что многие страны выразили беспокойство в связи с палестинским конфликтом и риском его распространения на соседние страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Многие участники встречи глав МИД Группы двадцати в Рио-де-Жанейро высказались против наземной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа и выразили обеспокоенность в связи с насильственным перемещением мирного населения анклава. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра по итогам второго дня заседания глав МИД G20.

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"Состоялись две очень продуктивные рабочие сессии. Темой первой встречи были современные геополитические кризисы. Страны - участницы [объединения], приглашенные страны и международные организации озвучили свое видение роли G20 в урегулировании текущих напряженностей, включая два основных конфликта, которые обсуждались Группой двадцати, - это Палестина и Украина", - сказал он, добавив, что "многие выступили против операции Израиля в Рафахе и просят израильское правительство немедленно пересмотреть и отменить свое решение".

Министр иностранных дел Бразилии подчеркнул, что на заседании звучали призывы к немедленному освобождения заложников, "особое внимание было уделено насильственному перемещению более 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа". "Многие страны из самых разных регионов мира выразили беспокойство в связи с палестинским конфликтом и риском его распространения на соседние страны", - отметил Виэйра.

Глава МИД Бразилии также сообщил, что несколько стран выступил с осуждением конфликта на Украине.

В заседании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро принял участие глава МИД России Сергей Лавров. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября. 

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