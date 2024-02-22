Глава МИД Бразилии заявил, что многие главы МИД G20 не поддерживают операцию в Рафахе

Мауро Виэйра отметил, что многие страны выразили беспокойство в связи с палестинским конфликтом и риском его распространения на соседние страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Многие участники встречи глав МИД Группы двадцати в Рио-де-Жанейро высказались против наземной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа и выразили обеспокоенность в связи с насильственным перемещением мирного населения анклава. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра по итогам второго дня заседания глав МИД G20.

"Состоялись две очень продуктивные рабочие сессии. Темой первой встречи были современные геополитические кризисы. Страны - участницы [объединения], приглашенные страны и международные организации озвучили свое видение роли G20 в урегулировании текущих напряженностей, включая два основных конфликта, которые обсуждались Группой двадцати, - это Палестина и Украина", - сказал он, добавив, что "многие выступили против операции Израиля в Рафахе и просят израильское правительство немедленно пересмотреть и отменить свое решение".

Министр иностранных дел Бразилии подчеркнул, что на заседании звучали призывы к немедленному освобождения заложников, "особое внимание было уделено насильственному перемещению более 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа". "Многие страны из самых разных регионов мира выразили беспокойство в связи с палестинским конфликтом и риском его распространения на соседние страны", - отметил Виэйра.

Глава МИД Бразилии также сообщил, что несколько стран выступил с осуждением конфликта на Украине.

В заседании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро принял участие глава МИД России Сергей Лавров. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября.