Депутаты от правящих партий Венгрии заявили о готовности одобрить прием Швеции в НАТО

Лидер фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что у него нет опасений, что национальный парламент не поддержит заявку страны

БУДАПЕШТ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Венгрии от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" не имеют больше претензий к Швеции и готовы ратифицировать соглашение о вступлении этой страны в НАТО. Об этом заявил лидер фракции ФИДЕС Мате Кочиш на пресс-конференции по итогам совещания в преддверии весенней сессии парламента, открывающейся 26 февраля.

"Мы высказали наши претензии, но теперь мы считаем, что будет правильно, если мы пойдем дальше и откроем новую главу" в отношениях между Венгрией и Швецией, сказал Кочиш. Отвечая на вопрос о перспективах одобрения шведской заявки, он отметил, что у него "нет опасений, что национальный парламент ее не поддержит".

По его словам, предстоящий 23 февраля визит в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона станет "тем жестом, которого ожидали" в Венгрии, а переговоры последних нескольких дней "направили отношения между двумя странами в очень хорошее русло". Кочиш не исключил, что депутаты от фракции ФИДЕС встретятся с Кристерссоном во время его пребывания в Будапеште.

Вместе с ними в совещании накануне открытия сессии парламента по традиции приняли участие их младшие партнеры по правящей партийной коалиции - христианские демократы. Лидер их фракции Иштван Шимичко заявил, что они также поддерживают скорейшую ратификацию соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

20 февраля Кочиш предложил провести голосование по шведской заявке в первый день весенней сессии. В письме на имя спикера парламента Ласло Кёвера он попросил включить этот вопрос в повестку дня заседания 26 февраля. Вместе с христианскими демократами ФИДЕС располагает в парламенте большинством в две трети голосов, поэтому ратификация наверняка состоится. Оппозиционные партии также выступают за скорейший прием Швеции в альянс.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Венгрия осталась единственной страной в альянсе, парламент которой не ратифицировал это соглашение. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.