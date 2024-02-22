ОЗХО возложила ответственность на ИГ за применение химоружия в Сирии в 2015 году

По данным Организации по запрещению химического оружия, террористы применяли иприт в ходе атаки, нацеленной на захват города Мари

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) несет ответственность за атаку с применением химического оружия в сирийском городе Мари 1 сентября 2015 года. К соответствующему выводу пришла в своем четвертом докладе Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Существуют разумные основания полагать, что 1 сентября 2015 года в ходе атаки, нацеленной на захват города Мари, подразделения ИГ применили иприт", - отмечается в документе. Химическое вещество было доставлено с помощь снарядов, выпущенных из одного или нескольких артиллерийских орудий, добавили специалисты. В общей сложности 11 человек подверглись воздействию химоружия.

Следственная группа также подчеркнула, что только ИГ в тот момент обладала "способами, мотивами и возможностями" для применения иприта. Эксперты установили четырех непосредственных организаторов атаки, а также двух лиц, стоящих во главе программы по созданию химического оружия в террористической организации.

Доклад распространен среди членов ОЗХО, а также передан генеральному секретарю ООН, которые должны решить дальше, что делать с выводами специалистов. Сама ГРИ может устанавливать факты, но не имеет права привлекать к ответственности частных лиц, организации или государства за применение химического оружия.