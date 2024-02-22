WSJ: США напрямую связывались с РФ по теме ядерного оружия в космосе

Также представители администрации Соединенных Штатов пытались обратиться к Китаю и Индии, чтобы те оказали влияние на Россию, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена напрямую связывались с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.

По информации издания, один из каналов, который задействовали власти США, включал в себя помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и помощника президента РФ Юрия Ушакова. Американские власти, утверждает The Wall Street Journal, также пытались обратиться к Китаю, Индии и странам Группы семи, чтобы те тоже оказали влияние на Москву.

Помимо этого, указывает газета, появление информации об угрозе в космической сфере "застало врасплох" как американских чиновников, так и представителей Конгресса США.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с якобы планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе".