Зеленский и Мишель обсудили блокаду польскими фермерами КПП на границе с Украиной

Президент Украины в ходе беседы с главой Европейского совета подчеркнул необходимость продолжения режима либерализации торговли между Киевом и ЕС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили ситуацию на польско-украинской границе, блокаду которой продолжают польские фермеры. Об этом сообщил офис президента Украины.

"Стороны обсудили ситуацию на украинско-польской границе. Владимир Зеленский акцентировал, что Украина готова к консультациям с целью быстрого и справедливого решения ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса.

Зеленский также подчеркнул необходимость продолжения режима либерализации торговли между Украиной и ЕС. Он считает, что такая поддержка во время боевых действий не менее важна, чем поставки оружия.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы нескольких крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.