Пентагон допустил передачу Киеву ракет ATACMS, но после выделения средств Конгрессом

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх в связи с поставками такого вида оружия Украине заявила, что "все опции на столе"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Минобороны США допускает возможность поставок Киеву ракет ATACMS повышенной дальности, но только после того, как Конгресс выделит средства на поддержку Украины. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы рассматриваем отправку [оружия], которое является главным приоритетом для Украины, такого как боеприпасы для ПВО, - сказала она. - Пока у меня нет ничего, чтобы сообщить вам <...>, но мы, конечно, хотим быть уверены, что дадим Украине то, что ей нужно, но сделать это мы сможем только после того, как Конгресс примет решение о выделение средств [Киеву]".

На уточняющий вопрос, могут ли войти в новый пакет помощи ракеты ATACMS повышенной дальности, Сингх заявила, что "все опции на столе".

Ранее в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможность поставок Украине ракет ATACMS.