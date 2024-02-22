Французская партия "Патриоты" оспорит соглашение Парижа и Киева о безопасности в Госсовете

Лидер политического движения Флориан Филиппо отметил, что партия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Французская партия "Патриоты" оспорит в Государственном совете (высшей судебной инстанции по административным делам) соглашение между Парижем и Киевом о сотрудничестве в области безопасности, подписанное президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским 16 февраля. Об этом лидер партии Флориан Филиппо написал в X (ранее Twitter).

"Патриоты" также обратились в Государственный совет вслед за сенатором Аленом Упером, цель запроса которого заключается в том, чтобы обязать премьер-министра Габриэля Атталя и министра иностранных дел Стефана Сежурне внести в парламент на рассмотрение законопроект, разрешающий применение ужасного "соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Францией и Украиной", - написал политик.

По его словам, "Патриоты" выступают за мирное урегулирование украинского конфликта и против дополнительной военной помощи Киеву в размере €3 млрд.

Упер ранее написал в X, что намерен обратиться в Госсовет по поводу соглашения между Парижем и Киевом, поскольку в соответствии с французской конституцией подобные договоры, касающиеся государственных финансов, вступают в силу только после ратификации. В связи с этим он требует внесения этого соглашение на рассмотрение парламентом республики.

Ранее о намерении оспорить соглашение Парижа и Киева также заявил лидер политического движения "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян.

16 февраля Макрон и Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Франция планирует поставить дополнительно военной помощи на €3 млрд, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.