В Пентагоне не смогли указать число пострадавших от атак хуситов кораблей США

Заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх отметила, что у нее "нет таких цифр"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не в курсе точного числа американских кораблей, которые могли пострадать в результате действий йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Я не знаю об этом, - сказала представитель оборонного ведомства в ходе регулярного брифинга, когда журналисты ее попросили указать точное число кораблей США, которые пострадали от действий хуситов в Красном море. - У меня нет таких цифр, поэтому я не смогу их вам назвать".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.