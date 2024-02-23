Белый дом связал оскорбительные заявления Байдена о Путине с обеспокоенностью США угрозами

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американского правительства Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон озабочен тем, что делает Москва, "от потенциальной разработки противоспутниковых средств до стремительно развивающихся отношений с Ираном"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связаны с обеспокоенностью администрации США якобы исходящими от РФ угрозами. Такую версию изложил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который, отвечая на оскорбительные заявления американского лидера в адрес Путина, подчеркнул, что Байден просто разыгрывает образ "голливудского ковбоя" в угоду американской внутренней политике.

"Мы очень серьезно озабочены проблемами безопасности, особенно касающимися России, по ряду вопросов. От того, конечно, что она делает на Украине, от потенциальной разработки противоспутниковых средств до стремительно развивающихся отношений с Ираном <...> и других шагов, которые они предпринимают, пытаясь подорвать международный порядок, построенный нами вместе с союзниками после Второй мировой войны, - ответил Кирби. - И президент в полной мере сосредоточен на этих интересах в сфере национальной безопасности, он говорит об угрозах и вызовах со стороны президента Владимира Путина и России".

"Он говорит не только из-за внутреннего чувства серьезности угрозы, но и с точки зрения человека, который занимался внешней политикой на протяжении большей части времени на государственной должности. И он знает, о чем говорит. Он знает этих лидеров, и он знает об этих вызовах. И он говорит о них открыто и прямо, поскольку именно так нам нужно воспринимать угрозу со стороны России: открыто, прямо и прозрачно. И это он и делает", - полагает Кирби.

"И пока он говорит об угрозах и вызовах со стороны России, у республиканцев в Палате представителей перерыв. Пока он говорит о том, чему нам нужно противодействовать, что Россия делает с Ираном, что Россия делает на Украине, что Россия делает в киберпространстве и космосе, республиканцы в Палате представителей ничего не делают. Вот на чем мы сосредоточены", - считает сотрудник СНБ.

Позиция России

Песков ранее подчеркнул, что заявления Байдена в адрес Путина оскорбляют только сами США. Американский лидер, рассуждая на предвыборном мероприятии в штате Калифорния о ситуации в международной политике, утверждал, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".

"Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, - подчеркнул Песков. - Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя".

Песков добавил, что ему как гражданину хочется, чтобы его помощники сделали "подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание" в адрес Байдена со стороны Путина. "Если президент такой страны использует такую лексику, это должно быть стыдно", - заключил представитель Кремля.