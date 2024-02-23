Спецпредставитель Китая предложил США "сбалансированно" улучшать связи с КНДР

Пак Чон Хён призвал Вашингтон начать "содержательный диалог" с Пхеньяном

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе видеоконференции со своей американской коллегой Пак Чон Хён предложил США приступить к нормализации ситуации в отношениях с КНДР путем сбалансированных решений и "содержательного диалога". Об этом сообщил МИД Китая.

"Все заинтересованные стороны должны правильно взглянуть на суть проблемы полуострова и устранять свою обеспокоенность сбалансированно, путем содержательного диалога", - подчеркнул Лю Сяомин.

По его словам, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании ситуации, которая сложилась на фоне сложных отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, а также Сеулом. Китайский спецпредставитель особо отметил, что мир и стабильность на Корейском полуострове "соответствуют общим интересам региона и международного сообщества".

Как уточнил МИД КНР, Лю Сяомин и Пак Чон Хён условились сохранять связи по этой проблематике.

В последние годы Пхеньян и Сеул почти не поддерживают друг с другом контакты, все прежние совместные экономические проекты прекращены. Ситуацию осложняют южнокорейско-американские маневры, потенциально представляющие угрозу странам региона. В ответ КНДР демонстративно осуществляет артиллерийские стрельбы и ракетные запуски, продолжая усиливать своей боевой потенциал.