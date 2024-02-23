МИД Индии призвал дать России возможность выбора партнеров в условиях ее сближения с КНР

По мнению главы ведомства Субраманьяма Джайшанкара, для других стран, особенно в Азии, важно взаимодействовать с РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. России следует предоставить возможность выбора партнеров в условиях ее сближения с Китаем. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на проходящей в Нью-Дели международной политологической конференции "Раисина диалог".

Отвечая на вопрос о вызовах, которые могут вытекать из тесного сотрудничества России и Китая, индийский министр указал, что некоторые "проводят такую политику, которая сводит их вместе, а затем призывают остерегаться их объединения".

"Сегодня с Россией произошло так, что по сути, многие двери для нее были закрыты на Западе", - отметил Джайшанкар. "Россия поворачивается к Азии или тем частям света, которые не являются Западом", - добавил он.

"Я думаю, что есть смысл предоставить России несколько вариантов. Если вы ставите Россию на рельсы и выбираете один вариант движения, говоря, что это плохо, вы получаете результат, превращаете это в самоисполняющееся пророчество", - пояснил Джайшанкар.

По его мнению, сейчас для других стран, особенно в Азии, важно взаимодействовать с Россией. "Россия - держава с огромными традициями государственного управления. Такая сила никогда не стала бы вступать в отношения подавляющего характера", - резюмировал он.