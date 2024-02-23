Гендиректор TUSAS заявил, что Турция создаст собственный истребитель шестого поколения

По словам Темля Котиля, в разработке двигателя республика сотрудничает с компаниями с Украины

СТАМБУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Вслед за истребителем пятого поколения Kaan Турция создаст боевой самолет шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор компании - разработчика самолета Turkish Aerospace Industries (TUSAS) Темль Котиль в эфире телеканала TRT Haber.

"Мы будем развивать Kaan, вслед за пятым поколением появится шестое поколение", - сказал он.

По словам Котиля, в разработке двигателя для истребителя Турция сотрудничает с компаниями с Украины. "Будет и чисто турецкий двигатель, мы над ним работаем и надеемся, что истребитель будет оснащен им ко времени сдачи [в 2028 году]", - отметил он.

Гендиректор TUSAS также сообщил, что в настоящее время производится сборка семи боевых самолетов. "В 2028 году ВВС Турции планируется передать 20 истребителей", - сказал он.

Котиль также рассказал о планах интеграции истребителей шестого поколения с беспилотниками. "Мы будем над этим работать", - отметил гендиректор.

Истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил первый испытательный полет 21 февраля. Он вылетел с авиабазы турецких ВВС Мюртед в Анкаре и после тестового полета туда же вернулся. Самолет создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет" компанией TUSAS. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16. Поступить в турецкую армию Kaan должен до конца 2028 года.