Грызлов: Москва и Минск вместе защищают международное право и справедливый миропорядок

Посол РФ в Белоруссии напомнил, что в нынешних условиях обеспечение обороноспособности двух стран остается важнейшей задачей

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Москва и Минск вместе защищают международное право и подают пример сотрудничества, устремленного в будущее. Об этом говорится в комментарии посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, приуроченном к отмечаемому 23 февраля Дню защитника отечества.

"Москва и Минск вместе защищают международное право и подают пример сотрудничества, устремленного в будущее. Мы выступаем за формирующийся справедливый миропорядок, основанный на равноправии и учете интересов суверенных государств. Наши взгляды разделяет все больше стран, представляющих мировое большинство", - сказал посол.

Грызлов напомнил, что в нынешних условиях обеспечение обороноспособности двух стран остается важнейшей задачей, белорусскими и российскими военными "накоплен многолетний опыт тесного взаимодействия в военной сфере, десятков проведенных совместных учений и постоянного обмена информацией по линии оборонных ведомств". "Патрулирование западных границ Союзного государства осуществляется совместными силами. На территории Беларуси размещены новейшие образцы российского вооружения, а с недавнего времени - и тактическое ядерное оружие. Наши страны готовы к отражению любой угрозы, вне зависимости от ее характера и масштаба", - подчеркнул он.

По словам Грызлова, в России и Белоруссии никогда не забывали подвиг ветеранов, сокрушивших нацизм. "Мы никому не позволим украсть эту Победу. В этом наш священный долг, и он будет исполнен. Подтверждением тому служит героизм наших солдат, которые 17 февраля полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики, вернув его жителям долгожданные мир и свободу", - добавил посол.

В наши дни, напомнил Грызлов, мир столкнулся с гибридной агрессией Запада, который пытается любыми средствами остановить развитие. "На этот раз - руками преступного киевского режима, захватившего власть на волне подъема неонацистской идеологии. Важно понимать, что проводимая Россией специальная военная операция - не просто защита наших жизненных интересов и безопасности, но прямое продолжение борьбы с нацизмом, которую вели наши предки в годы Великой Отечественной", - подчеркнул дипломат.