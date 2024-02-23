Орбан считает, что новому президенту Венгрии предстоит восстановить единство в стране

По мнению премьер-министра, эта задача вполне по силам председателю Конституционного суда Тамашу Шуйоку

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Новому президенту Венгрии, который вскоре будет избран парламентом, предстоит восстановить единство в стране, подорванное в результате громкого политического скандала. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что глава государства Каталин Новак подала заявление об отставке на фоне скандала с помилованием человека, замешанного в преступлении на почве педофилии. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и критику в адрес властей. "Из-за этого национальное единство было нарушено, его необходимо восстановить, и это будет обязанностью нового президента", - сказал Орбан.

Премьер считает, что эта задача вполне по силам председателю Конституционного суда Венгрии Тамашу Шуйоку, кандидатуру которого на пост президента республики выдвинули правящие партии. Они имеют в парламенте большинство в две трети голосов, и никто не сомневается, что 67-летний Шуйок будет утвержден в должности главы государства. Орбан отметил, что "опыт, компетентность в конституционных и правовых вопросах, знание политических институтов и международной истории" делают этого человека наиболее подходящим кандидатом.

Президент Венгрии считается политической фигурой, которая должна объединять всех венгров, именно в этом граждане страны видят его главную роль. В то же время его властные полномочия достаточно ограничены (он подписывает законы, определяет дату выборов, назначает судей и тому подобное). Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.