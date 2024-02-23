Китай намерен принять решительные меры в связи с поставками вооружений США Тайваню

Как уточнил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, в последнее время Вашингтон "прибегает к крупным манипуляциям, касающимся Тайваня", в частности, путем поставок вооружений

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китай намерен принять энергичные и решительные меры в связи с очередными планируемыми поставками американских вооружений острову Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"Мы выступаем решительно против продажи американского оружия Тайваню, это твердая и ясная позиция, - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в WeChat. - Тайваньский вопрос - это красная линия в отношениях Китая с Соединенными Штатами, которую нельзя переступать. <...> КНР примет решительные и энергичные меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности".

Как уточнил Чжан Сяоган, в последнее время Вашингтон "прибегает к крупным манипуляциям, касающимся Тайваня", путем поставок вооружений, а также оказания ему военной помощи стремится "разжечь пламя тайваньской независимости". "Подобные действия серьезно подрывают суверенитет Китая, ущемляют наши интересы в области безопасности, наносят значительный ущерб китайско-американским межармейским отношениям", - подчеркнул он.

По словам официального представителя, Пекин рассматривает это как "грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР", которое к тому же приводит к усилению напряженности в Тайваньском проливе. "Вооружая Тайвань, США делают крайне опасные ставки, - добавил он. - Мы настаиваем, чтобы американская сторона придерживалась принципа "одного Китая" и наших трех совместных коммюнике".

Чжан Сяоган отметил, что Вашингтон должен прекратить поставки вооружений острову и отказаться от поддержания с ним военных контактов. Он уточнил, что попытки сдерживать КНР при помощи Тайваня - это "провокации", которые Соединенным Штатам следует прекратить и предпринять практические шаги для сохранения отношений между вооруженными силами Китая и США "ради мира и стабильности в регионе".

Новые поставки американских вооружений Тайбэю

Ранее Госдепартамент одобрил продажу Тайваню систем связи и сопутствующего оборудования на сумму $75 млн. Сделка может состояться и, как утверждает американская сторона, якобы соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Признавая политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.