Парламент Украины принял законопроект о демобилизации солдат срочной службы

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне ранее поддержал этот документ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла сразу в двух чтениях внесенный президентом Украины законопроект о демобилизации срочников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Только что Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! В конечном виде в законопроект Зеленского включена норма из моего альтернативного законопроекта об отсрочке в 12 месяцев", - написал он.

Ранее комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, однако, как сообщал Гончаренко, парламентарии предложили добавить в него норму об отсрочке демобилизованных от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Президентский законопроект не указывает сроки демобилизации. В документе говорится только, что она будет происходить по указу президента. Когда такой указ должен появиться, не уточняется. Законопроект о демобилизации был внесен в Раду президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Последние полгода во многих городах Украины, в том числе в Киеве, проходят митинги в поддержку демобилизации солдат срочной службы. 24 февраля 2022 года на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их сроки неоднократно продлевались. На военную службу призывают по мобилизации, призывы на срочную службу в период военного положения запрещены. В то же время на службе остаются военные срочной службы, призванные до введения в стране военного положения.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал по итогам ставки верховного главнокомандующего о принятии решения о демобилизации срочников. По его словам, "демобилизации будут подлежать военные срочной службы, у которых уже закончился срок службы, они будут иметь выбор - продолжить службу по контракту или демобилизоваться". Для этого требуется соответствующий нормативный документ, в котором депутаты укажут все подробности, как пройдет демобилизация срочников, пояснял он.