El País: власти Испании предоставили Кузьминову некие фальшивые документы

Газета не уточнила, о каких именно документах может идти речь

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Испании якобы предоставили летчику Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, некие фальшивые документы. Об этом пишет газета El País без уточнения, о каких именно документах может идти речь.

По версии издания, именно Кузьминов решил обосноваться в провинции Аликанте, где, как предполагается, был найден мертвым 13 февраля. "Монклоа (штаб-квартира премьера Испании - прим. ТАСС) предоставила ему фальшивую документацию, но не защиту", - утверждает газета. Она также добавляет, что правительство Испании не знало о том, что мужчина прибыл в королевство.

Ранее País со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Полицейские не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.