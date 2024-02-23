Шольц 1-2 марта посетит Италию

Канцлер Германии встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и будет принят Папой Римским Франциском

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Рим 1-2 марта, где встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и будет принят Папой Римским Франциском. Об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"1 марта канцлер Германии Шольц встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в 17:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) для переговоров", - сказал Хебештрайт. 2 марта, по его словам, канцлер будет принят Папой Римским Франциском на аудиенции в 11:00 (13:00 мск) в Ватикане.