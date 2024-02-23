Reuters: Сомали будет сопротивляться планам создания Эфиопией базы ВМС в Сомалиленде

Президент Хасан Шейх Мохамуд не сообщил, какие именно меры планируют принять власти, но добавил, что не намерен добиваться немедленного вывода из Сомали 3 тыс. военнослужащих Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Сомали защитит себя, если Эфиопия будет добиваться создания военно-морской базы на территории штата Сомалиленд. Об этом заявил агентству Reuters президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд.

"Если Эфиопия будет настаивать, то Сомали не согласится на это и будет сопротивляться, - указал он. - Если эфиопы придут в нашу страну, Сомали сделает все, чтобы защитить себя". При этом Мохамуд не сообщил, какие именно меры планируют принять сомалийские федеральные власти, но добавил, что не намерен добиваться немедленного вывода из Сомали 3 тыс. военнослужащих Эфиопии, которые входят в миротворческие силы Переходной миссии Африканского союза в Сомали.

1 января 2024 года Эфиопия и правительство штата Сомалиленд согласовали меморандум о взаимопонимании, который предполагает возможность аренды не имеющей выхода к морю Эфиопией 20 км береговой линии Сомалиленда, омываемого Индийским океаном. Федеральное правительство Сомали назвало подобные платы незаконными и нарушающими национальный суверенитет.

Сомалиленд признается мировым сообществом как часть Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.