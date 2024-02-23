ШОС ожидает, что Белоруссия станет ее полноправным членом в июле

Заместитель Генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев выразил уверенность, что это послужит на благо всем государствам-членам

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Белоруссия, как ожидается, станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле 2024 года. Об этом на встрече в Минске с главой ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко сообщил заместитель Генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Со своей стороны оказываем максимальную поддержку Республике Беларусь в скорейшем вступлении в организацию. Уже в принципе все процедурные вопросы решены, ожидаем, что в июле этого года Беларусь станет полноправным государством-членом. Мы уверены, что это послужит на благо всем государствам-членам", - сказал он.

В конце декабря 2023 года замглавы МИД Белоруссии Евгений Шестаков сообщил, что Минск завершил парламентские процедуры, необходимые для оформления вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Он напомнил, что к концу минувшего года Белоруссия ратифицировала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена ШОС, были выполнены внутригосударственные процедуры по присоединению к 29 международным документам организации. Участниками ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Процедура приема Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в Самарканде в 2022 году. Ожидается, что процесс вступления завершится к очередному саммиту ШОС, который должен пройти в Астане в 2024 году.