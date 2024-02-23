Евросоюз опубликовал список персональных антироссийских санкций

ЕС ввел санкции против председателя парламента ДНР Жоги и губернатора Тульской области Дюмина - "Официальный журнал ЕС".
Заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Романов подпал под 13-й пакет санкций - "Официальный журнал ЕС".
Евросоюз ввел санкции в отношении глав компаний "Авиатек", "МГ-Флот", "Софрахт", ВНИИРТ, Ульяновского механического завода - Совет ЕС.
ЕС ввел санкции против губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры включена в 13-й пакет санкций ЕС - Совет ЕС.
Губернаторы Пензенской и Рязанской областей включены в 13-й пакет санкций ЕС.
ЕС включил в 13-й пакет санкций директора МАК "Вымпел" Игоря Макушева - Совет ЕС.
Губернатор Белгородской области включен в 13-й пакет санкций ЕС - Совет ЕС
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