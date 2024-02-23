Два бомбардировщика США войдут в состав авиакрыла на севере Швеции

Они приземлились на аэродроме Лулео-Каллакс

СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. /ТАСС/. Два американских бомбардировщика В-1В Lancer из состава Bomber Task Force приземлились на аэродроме Лулео-Каллакс на севере Швеции. Об этом сообщается в пресс-релизе вооруженных сил королевства.

Бомбардировщики войдут в состав авиакрыла F21 в провинции Норрботтен.

"В это неспокойное время, в преддверии вступления в НАТО, очень важно иметь преданных партнеров. Мы не раз проводили совместные учения с Bomber Task Force, где отрабатывали всю цепочку [действий] - от сопровождения и взаимодействия до боевых действий. Сейчас мы продолжаем наше сотрудничество, снова размещая В-1В Lancer на территории Швеции для совместных учений", - приводятся в пресс-релизе слова командующего ВВС генерал-майора Юнаса Викмана.